Родным Барыкина приходится уничтожать растения, которые сажают на его могиле фанаты

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Хотя музыкант скончался 10 лет назад, могилу не оставляют в покое.

Александр Барыкин, которого называли «отцом русского регги», умер в 2011 году во время гастролей в Оренбурге. Исполнитель почувствовал себя плохо прямо на сцене, последовавшую операцию он пережить не смог.

Семья артиста продолжает хранить память о рок-музыканте. Сын Барыкина сейчас занимается выпуском дискографии, подумывает о крупном концерте.

Могила Барыкина находится на Троекуровском кладбище. Поклонники певца до сих пор приезжают на могилу артиста со всей России. В результате, рассказал сын в разговоре с StarHit, там появляются иногда довольно странные предметы.

«Люди оставляют какие-то фотографии, вещи, статуэтки. Что-то пытаются сажать, приходится выкорчевывать. Ничего страшного, этого не избежать», — цитирует его ФАН.