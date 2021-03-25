Сыгравшая королеву в «Двенадцати месяцах» Лиана Жвания умерла в 71 год

Артистка скончалась после продолжительной болезни.

О смерти актрисы сообщается на сайте петербургского ТЮЗа имени А. А. Брянцева, в котором она прослужила почти половину столетия. Смерть Лианы Жвании наступила 25 марта.

Лиана Жвания служила в ТЮЗе имени Брянцева с 1972 года, придя в него выпускницей мастерской Зиновия Корогодского. Всенародную известность актрисе принесла роль королевы, которую она сыграла в фильме режиссера Анатолия Граника «Двенадцать месяцев».

В последние годы артистка играла роли в спектаклях «Иудушка из Головлева», «Записки А. И. Поприщина», «Поллианна» и «Сказка о потерянном времени». В 2012 году актриса была удостоена премии «Золотой софит» за роль Евпраксиньюшки, которую она исполнила в спектакле «Иудушка из Головлева» Георгия Васильева.