В Китае найдена «носатая» золотая маска цивилизации Шу возрастом 3000 лет

Открытие сделали на юго-западе Китая, сообщает Синьхуа.

Археологи обнаружили более 500 реликвий возрастом более 3000 лет, которые проливают свет на раннюю историю китайской цивилизации. Находки были сделаны в руинах города Саньсиндуй, процветавшего в древности на территории современной провинции Сычуань.

В числе находок — фрагменты золотых масок из фольги, бронзовые изделия, в том числе маски и даже деревья, а также множество изделий из слоновой кости, в том числе миниатюрные статуэтки.

В жертвенной яме номер 5 была найдена золотая маска, поразившая археологов своими размерами. Изделие имеет 23 см в длину и 28 см в высоту. Ученые нашли только половину маски, однако даже она весит 280 г, а целиком могла весить более 500 г. Вторая маска, найденная в жертвенной яме номер 1, гораздо легче первой, но у нее интересная особенность — приподнятый острый нос. По мнению ученых, данная маска крепилась к лицевой стороне какой-то скульптуры.