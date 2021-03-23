В Минкультуры призвали сделать естественными налоги с креативных индустрий

Об этом сообщила замминистра культуры России Ольга Ярилова в интервью ТАСС.

Разработанная министерством стратегия развития креативных индустрий предусматривает, что налоги с творческих продуктов будут взимать только на этапе продажи, а не на стадии разработки, пояснила заместитель министра. В настоящее время новая стратегия проходит согласования в федеральных органах исполнительной власти и субъектов России.

«Необходимо изменить отношение к налогам», — подчеркнула Ярилова. Налоги на творческие на продукцию креативных индустрий должны стать естественными, что означает, что они будут взиматься не на стадии разработки интеллектуального продукта, а при его продаже.

оквэд

Кроме того, требуется дополнение Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) новыми понятиями из сферы творчества, подчеркнула Ярилова. Креативные индустрии — это все, в основе чего лежит творчество, то есть музыка, живопись, танец, интеллектуальная собственность, а также то, что может быть монетизировано впоследствии, пояснила она. Для определения этих индустрии необходимо создать специальную группировку в, что является одной из базовых задач, отметила замминистра.