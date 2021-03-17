Любимова поддержала идею оградить понятие «музей» от недобросовестных учреждений

Определение понятия может быть закреплено на государственном уровне, допустила министр.

С инициативой введения нового понятия «музей» выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре России Александр Шолохов. По его словам, в последнее время появилось множество организаций, которая называет себя музеями, однако их деятельность дискредитирует это понятие. По его мнению, необходимо официально закрепить понятие музей, чтобы четко регламентировать музейную деятельность.

«Мы с радостью вас поддержим», — ответила министр культуры Ольга Любимова. По ее словам, определение понятия «музей» на государственном уровне поможет бороться с тем, чтобы это название использовали недобросовестные учреждения.

Во время пандемии в ведомстве также задавались этим вопросом, была создана оабочая группа, отметила министр. Появились реестры зоопарков и цирков, театров и музеев. Одна из главных проблем началась с понятия «театр», потому что в ходе мониторинга выяснилось, что их количество достигает 2.5 тыс., при этом некоторые из «театров» представляют собой просто ночные заведения 18 +, отметила Любимова.

Реестр негосударственных музеев был разработан совместно с Союзом музеев, напомнила министр. Однако дать определение этому понятию, безусловно, необходимо, отметила глава Минкультуры.