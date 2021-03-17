Эмир Кустурица приедет на Шукшинский фестиваль на Алтае

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Об этом сообщила министр культуры края Елена Безрукова в ходе пресс-конференции.

В прошлом году сербский режиссер не смог приехать на смотр из-за эпидемиологической ситуации, в этот раз он подтвердил свою готовность, пояснила чиновница. В настоящее время министерство работает над программой фестиваля.

Неизвестно, состоятся ли мероприятия с большим скоплением гостей, прежде всего открытие смотра у памятника Шукшину, «красная дорожка» у драмтеатра и концерт. Однако все мероприятия на закрытых площадках с фиксированным числом зрителей пройдут в любом случае. Это киносмотр, литературные встречи и проекты музеев, прояснила Безрукова.

Министерство края повторно пригласило на фестиваль всех литераторов, не приехавших в прошлом году. В их числе автор романа «Дни Савелия» Григорий Служитель.

В этом году Шукшинский фестиваль пройдет с 20 по 24 июля.