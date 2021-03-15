Уникальный церемониальный меч бронзового века возрастом 3 тыс. лет нашли в Дании

Находку сделали в деревне Хоре на датском острове Фюн.

Артефакт обнаружили эксперты из музея города Оденсе в ходе предварительных археологических исследований, предшествовавших строительству газопровода на западе острова. Уникальность находки в том числе и в чрезвычайной степени сохранности меча — уцелел не только бронзовый клинок, но и деревянные детали рукояти и даже волокна ткани, в которую она была обернута.

Меч был доставлен в лабораторию музея для очистки и консервации. Эксперты разобрали его, так как материалы, из которых он был сделан, требовали разных технологий консервации. Ученые сняли детали из дерева и рога, а также обмотку рукояти из липового дуба. Образцы растительных волокон используют для углеродного датирования, чтобы уточнить возраст оружия.

Вес меча достигает 1,3 кг. По меркам бронзового века это было слишком большое оружие, поэтому эксперты считают, что он вряд ли использовался в боевых целях и, скорее всего, был предметом ритуального культа, а впоследствии был закопан в землю как приношение богам.

Металл для него, по мнению экспертов, привезли из Центральной Европы, пишет The History Blog. По завершении консервации меч будет снова собран и выставлен в местном музее.