Минкультуры предложило создать Национальное библиотечное фондохранилище

Такое заявление сделала министр культуры РФ Ольга Любимова на заседании правительства в четверг.

Итоги мониторинга сохранности библиотечных фондов страны, впервые проведенного Министерством культуры России, показали необходимость капитального ремонта для половины всех книгохранилищ, отметила министр.

Необходимо открыть модельные региональные центры сохранения библиотечных фондов, а также создать Национальный центр массовой нейтрализации кислотности бумаги документов и построить Национальное фондохранилище, цитирует слова министра пресс-служба ведомства.

Около 9 млн редких документов требует реставрации, около 80% библиотек не имеют нужного консервационное оборудования, показало исследование. Более 80% сельских библиотек нуждается в капитальном ремонте, подчеркнула Любимова.