Московская галерея Altmans Gallery отметит пятилетие показом Пикассо, Шагала и Церетели

Выставка избранных работ художников «Париж для своих» открывается в пятницу.

Экспозиция приурочена к пятилетию галереи, сообщает пресс-служба пространства. По словам организаторов выставки, они выбрали Париж заглавной темой, потому что этот город сыграл в биографиях трех художников ключевую роль.

Именно в Париже сложился и расцвел талант Пабло Пикассо, в начале прошедшего столетия задавшего следующим поколениям направление художественных поисков. Немаловажно, что наиболее представительное собрание работ художника хранится именно в местном музее Пабло Пикассо, подчеркнули в пресс-службе.

Париж сыграл большую роль и в жизни Марка Шагала, став для него вторым домом. В своих мемуарах художник часто сопоставлял столицу Франции с родным Витебском.

Настоящая Мекка для писателей, поэтов и артистов сыграла значимую роль и в биографии Зураба Церетели. В течение 20 лет он работает здесь в своей мастерской, развивая мощные пластические традиции, заложенные его влиятельными предшественниками, отметили в галерее.