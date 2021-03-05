Петербургский памятник Николаю I отреставрируют за 40 млн рублей

Работы завершат к ноябрю 2021 года.

Решение выделить дополнительные средства на завершение реставрации памятника российскому императору Николаю I на Исаакиевской площади приняли власти Санкт-Петербурга. К ноябрю 2021 планируется закончить восстановительные работы по контракту и снять строительные леса, следует из сведений на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 39, 7 млн рублей, следует из конкурсной документации. Подрядчик должен будет завершить комплексную реставрацию скульптуры работы Петра Клодта, а также пьедестала Огюста Монферана и ограды памятника.

Фигура императора, на которой остались следы ветров и дождей Петербурга, требует ремонтных работ с использованием серебра и сурьмы. Реставратор должен будет восстановить зеленую патину бронзовой скульптуры, также заделать трещины в пьедестале и нанести на него защиту от влаги. Фундамент вокруг памятника будет реконструирован вместе с брусчаткой.