Первый после пожара рождественский концерт в Нотр-Даме прошел в касках и комбинезонах

Мероприятие без зрителей было показано на французском телевидении в ночь на пятницу.

Специальными гостями музыкального вечера, впервые прошедшего в соборе после пожара 2019 года, стали французский виолончелист Готье Капюсон и певица Жюли Фукс. Они исполнили произведения Вольфганга Амадея Моцарта и Франца Шуберта, а также известные рождественские песни.

Так как собор все еще находится в хрупком состоянии, музыканты перед началом концерта получили инструкции по безопасности. Ради своей безопасности музыкантам пришлось надеть строительные каски и специальные защитные комбинезоны.

Хотя планировалось, что в соборе выступят 20 певцов, их число было сокращено до восьми.