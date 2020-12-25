Русский музей представил виртуальную экскурсию по выставке даров

Новый цифровой проект является прогулкой по юбилейной выставке «Художники и коллекционеры – Русскому музею. Дары» в формате 360 градусов, сообщили в пресс-службе музея.

Восемь панорамных видеороликов, созданных в необычной для музея форме, дают пользователям возможность полностью погрузиться в атмосферу масштабной экспозиции, которая развернулась сразу в четырех зданиях Русского музея — Корпусе Бенуа, Михайловском замке, Мраморном и Строгановском дворцах.

Цикл «Дары Русскому музею» был выложен в открытый доступ на YouTube-канале «Виртуальный Русский музей». Каждый VR-ролик представляет собой короткое путешествие по экспозициям выставки, продолжительностью от 2 до 8 минут, и сопровождается аудио-рассказом, подготовленным на основе материалов Русского музея.

Видеосъемка в формате 360 градусов ранее использовалась лишь в области туризма и спорта. Русский музей решил непростую задачу, современно представив выставочное музейное пространство и дав возможность зрителям почувствовать себя в буквальном смысле в залах Русского музея.