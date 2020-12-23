Третьяковка представит онлайн-экскурсию по выставке Роберта Фалька

Роберт Фальк. Крымский пейзаж

В очном формате экспозиция будет работать с 16 января по 23 мая, сообщает пресс-служба галереи.

Третьяковская галерея вместе с остальными федеральными музеями в Москве закрыта для посещения с 16 ноября по 15 января. Ограничения были введены приказом Минкультуры России.

Для публики, которая временно не может попасть на музейные площадки, сотрудниками галереи была подготовлена онлайн-трансляция кураторской экскурсии по выставке Роберта Фалька, говорится в сообщении.

В России уже давно не было большой монографической выставки Фалька, отмечают в музее. Данный проект станет первой крупной ретроспективой мастера. Творческий путь художника будет представлен во всей полноте — от его ранних импрессионистических работ 1905-1909 годов до произведений 1950-х.

Выставка объединит около 230 живописных и графических работ художника. В их числе произведения из коллекций Пушкинского музея, Третьяковской галереи, Русского музея и других российских музеев, из Национальной галереи Армении и частных собраний.