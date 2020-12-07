Крупнейший российский историк Игорь Фроянов умер в 84 года

О смерти ученого сообщил заместитель главного редактора научного журнала «Исторический формат» Максим Жих в своем Facebook .

Один из крупнейших историков русского Средневековья, в прошлом декан истфака СПбГУ Игорь Фроянов умер в Санкт-Петербурге на 85-м году жизни. Смерть ученого наступила 5 декабря. О причинах не сообщается.

По словам Жиха, Фроянов был лидером санкт-петербургской научной школы историков средневековой Руси и человеком с твердой гражданской позицией. «Потрясен произошедшим, и пока мне сложно что-то развернуто сказать о Фроянове как историке и человеке и его роли в развитии историографии, поскольку для меня это глубоко личное событие», — сообщил Жих.

Директор Института истории СПбГУ Абдулла Даудов в интервью ТАСС рассказал о том, что талант Фроянова не имел границ, и его круг интересов не ограничивался Средневековьем. В частности, у историка есть научные работы по теме Октябрьской революции 1917 года, а его книга «Погружение в бездну», рассказывающая о перестройке и новом времени, стала бестселлером.

Игорь Фроянов родился в Армавире 22 июня 1936 года. После службы в армии поступил в вуз на историко-филологический факультет. Особый интерес у Фроянова вызывал период развития государственности c IX по XII век. Он впервые предложил четкую концепцию доклассового общинного характера общественно-государственного строя Древней Руси.

В 1966 году Фроянов защитил докторскую диссертацию и почти 40 лет трудился в СПбГУ на должности декана исторического факультета.