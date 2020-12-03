Джейсон Стэтхэм может сыграть русского бандита в Лондоне

Сейчас актер ведет переговоры, сообщило издание Deadline.

Новую роль артист может получить в криминальной драме «Небольшой мрачный взгляд» (Small Dark Look), в основу которой лег сценарий Стивена Найта «Перекресток тел» (Body Cross), неснятого сиквела «Порока на экспорт».

За минувшие годы текст сценария претерпел много изменений, экранизировать его будет датский режиссер Мартин Зандвлиет, ранее выдвигавшийся на «Оскара» за фильм «Моя земля». Режиссер заменил на этом посту Уильяма Олдройда («Леди Макбет»).

Детали сюжета не раскрываются. Известно лишь, что действие будет происходить в сообществе русской мафии в Лондоне.

В 2018 году портал Collider сообщал о сюжете, в центре которого был внедрившийся в английскую мафию русский агент. Однако осталась ли эта завязка в сценарии, сейчас неизвестно.