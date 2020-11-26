Последний день декабря 2020 года будет рабочим

31 декабря будет рабочим днем, сообщает РИА Новости.

Госдума отклонила законопроект, предлагавший сделать выходным днем 31 декабря.



В четверг в Госдуме отклонили законопроект, внесенный в парламент депутатами ЛДПР в ноябре 2019 года.



Депутаты предлагали перенести выходные дни так, чтобы 31 декабря стал выходным днем. Общее количество нерабочих дней должно было остаться прежним.



В октябре правительство определило выходные дни в 2021 году. Выпадающее на пятницу 31 декабря объявили выходным днем. В январе россиян ждут выходные с 1 по 10 число. Нерабочая суббота, 20 февраля, перенесена на понедельник, 22 февраля. В феврале таким образом будет три выходных — с 21 по 23 число.





В марте выходными днями станут дни с 6 по 8 число, в мае — с 1 по 3 и с 8 по 10. В июне в России выходными будут дни с 12 по 14 число, в ноябре — с 4 по 7.