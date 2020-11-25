В Крыму нашли останки дикобраза возрастом 1,5 млн лет

Окаменелости обнаружены в пещере «Таврида».

На территории Крыма в пещере «Таврида» ученые нашли останки дикобраза, который жил 1,5 — 1,8 млн лет назад.



По словам сотрудника Зоологического музея Крымского федерального университета (КФУ) Дмитрия Старцева, палеонтологи ранее не обнаруживали на полуострове окаменелости дикобраза, передает Керчь.ФМ.



Пещера была обнаружена в июне 2018 года во время строительства трассы «Таврида». Специалисты нашли в пещере множество останков древних животных. Ученые предполагают, что пещера в разное время служила логовом для хищников, которые приносили туда свою добычу.



Помимо окаменелостей дикобраза, специалисты обнаружили кости полевой мыши, тушканчиков и других грызунов, а также кость сухопутной черепахи, кости змей, ящериц. Кроме того, специалисты нашли подтверждение, что в пещере обитали две саблезубые кошки.