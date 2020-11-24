Канал «Россия-1» представит премьеру сериала «Грозный»

Телеканал «Россия-1» 24 ноября представит премьеру исторической драмы «Грозный».

Роль царя Ивана Грозного в сериале Алексея Андрианова исполнили Сергей Маковецкий и Александр Яценко.





«Мы снимали его юность, отрочество, его венчание на Анастасии, гибель Анастасии и его дальнейшую жизнь, до победы при Молодях», — рассказал ТАСС Маковецкий.





Сериал охватывает 26-летний период правления Русью Ивана IV. Сценарий написал Тимур Эзугбая. Консультантами выступали профессор исторического факультета МГУ Николай Борисов и завкафедрой церковной истории Московской Духовной академии Алексей Светозарский.





Музыку к сериалу написали композиторы Эдуард Артемьев, Артем Васильев, а также Дмитрий Емельянов. В сериале также снялись Татьяна Лялина, Артур Иванов, Константин Крюков, Игорь Миркурбанов и другие актеры.