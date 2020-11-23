В Москве хотят установить памятник Иосифу Кобзону за 52 млн рублей

Средства планируется выделить из бюджета города, сообщает Telegram -канал «Подъем».

Как указано в сообщении, об этом стало известно из документов, которые опубликовала главы градостроительной комиссии совета депутатов Тверского района Кетеван Хараидзе. Согласно этим сведениям, памятник появится в сквере по адресу Оружейный переулок, владение 45, поблизости от памятника конструктору оружия Михаилу Калашникову.

В комментарии «Эху Москвы» председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов уточнил, что для установки памятника человеку не требуется ждать десять лет со дня его смерти. По его словам, такое правило касается лишь памятных табличек и переименований улиц.

«Если для установки памятника найдено место и деньги, его можно установить когда угодно», — сказал Герасимов.

Советский и российский певец Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет.