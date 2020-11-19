Музей Москвы представил видеоэкскурсию по выставке «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда»

Онлайн-тур, рассказывающий о главном творческом институте страны, доступен на YouTube-канале музея.

Масштабная выставка открылась 10 ноября, но из-за новой волны пандемии коронавируса проработала всего три дня. С 13 ноября Музей Москвы был вынужден приостановить работу до 15 января.

Благодаря сети интернет теперь познакомиться с преподавателями, студентами и экспериментальной учебной программой можно онлайн. Новые выпуски видеоэкскурсий будут появляться еженедельно по средам.

В первой видеоэкскурсии куратор выставки Александра Селиванова рассказывает историю появления ВХУТЕМАСа, а также описывает революционные принципы организации учебного процесса в мастерских.

В следующих видео кураторы выставки представят семь факультетов Высших художественно-технических мастерских. Издатель и исследователь Рустам Габбасов расскажет о полиграфическом факультете, художница и искусствовед Надя Плунгян представит живописный, искусствовед Мария Силина — скульптурный, искусствовед Ксения Гусева — текстильный и керамический, педагог и специалист по истории дизайна Алена Сокольникова — дерметфак, архитектор и историк архитектуры Анна Бокова и архитектор Илья Лапин — архитектурный.