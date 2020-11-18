В Кронштадте воссоздадут снесенный Андреевский собор 1817 года





Храм будет построен на Соборной площади города, сообщает «Канонер».

Андреевский собор был построен по проекту Андреяна Захарова, ставшего автором Адмиралтейства в Петербурге. В планировке Кронштадта Андреевский собор занимал важнейшее место, до строительства Никольского Морского собора он был главной доминантой города.

В 1932 году храм был разрушен по решению советских властей.

Теперь собор решено возродить. Вместе с ним будет облагорожен маршрут, по которому в храм каждый день ходил святой праведный Иоанн Кронштадтский. У музея-квартиры святого, которая находится на Посадской, 12, будет создано общественное пространство.

Проект по воссозданию собора и благоустройства территории разрабатывает Архитектурная мастерская Михаила Мамошина.