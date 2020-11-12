Главой МАМТ станет гендиректор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов

12.11.2020
Андрей Борисов с 2019 года занимал пост гендиректора Пермского театра опера и балета имени Чайковского. Теперь он перейдет на работу в Московский академический Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (МАМТ), в котором займет пост руководителя.
Ранее, в начале ноября в МАМТе объявили о смене руководства из-за перехода гендиректора театра Антона Гетьмана на другую работу. Сейчас его обязанности временно исполняет первый заместитель директора Андрей Черномуров.