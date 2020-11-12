Главой МАМТ станет гендиректор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов

Об этом сообщил журналистам министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.

Андрей Борисов с 2019 года занимал пост гендиректора Пермского театра опера и балета имени Чайковского. Теперь он перейдет на работу в Московский академический Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (МАМТ), в котором займет пост руководителя.

Ранее, в начале ноября в МАМТе объявили о смене руководства из-за перехода гендиректора театра Антона Гетьмана на другую работу. Сейчас его обязанности временно исполняет первый заместитель директора Андрей Черномуров.

По словам Борисова, ему нелегко далось такое решение, так как для него Пермский театр оперы и балета — это «место силы», имеющее особое значение. Новый глава театра подчеркнул, что ему потребуется время, чтобы ознакомиться с коллективом и проблемами учреждения.