У берегов Севастополя нашли руины средневековой гавани Херсонеса

Открытие подводных археологов сделано в Круглой бухте города федерального значения, пишет ТАСС.

В ходе аэрофотосъемки южной части отмели ученые зафиксировали под водой хорошо заметный каменный вал длиной около 60 метров и шириной около 20 метров. По мнению экспертов, это остатки причальных сооружений, рассказал завотделом подводной археологии музея-заповедника «Херсонес Таврический» Андрей Букатов.

В этом месте подводные археологи обнаружили кровельную черепицу, части амфор и оконных стекол, а также развалы камней, образовавшиеся в результате обрушения древних каменных построек. Кроме того, водолазы нашли фрагменты средневековых стеклянных лампад, указывающие на то, что в древности здесь могла находиться церковь.

Как известно из письменных источников, между античным полисом и мысом Херсонес в древности располагались гавани для стоянки кораблей. Одна из них была расположена в бухте Круглой.

Более двух тысяч лет назад отмель в центре бухты возвышалась над водой, и к ней могли швартоваться суда. В 1960-х годах в этом районе были найдены практически целые амфоры и предметы посуды, обычно встречающиеся в местах портов и стоянок судов.