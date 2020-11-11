В Петербурге представят выставку иммерсивных инсталляций «Утопия Спасенная»

Экспозиция художницы из Южной Кореи откроется в «Манеже» 13 ноября, сообщили в пресс-службе ЦВЗ.

Иммерсивные инсталляции представляют собой зеркальные и световые арт-объекты, созданные южнокорейской художницей Ли Бул. Из-за ограничений в связи с коронавирусной инфекцией автор не смогла приехать на пресс-показ во вторник.

Организаторы выставки были все время на связи с художницей с помощью Zoom, где под ее руководством расставляли экспозицию «буквально по сантиметрам». Выставка готовилась в течение двух лет, все элементы инсталляций сделаны в Корее и доставлялись два месяца по морю, рассказала инициатор проекта Анна Кирикова.

На организацию выставки «Утопия Спасенная» художница вдохновилась конструктивизмом, русским авангардом и архитектурой. В числе экспонатов выставки — футуристическая инсталляция «Через отрицание II» в форме зеркального лабиринта, экспозиция «Желание быть уязвимым» в виде перламутровой картины на бархате и инсталляция «Город Солнца» из кусков зеркал.