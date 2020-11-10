Спектакль «Винил» Пермского Театра-Театра победил в пяти номинациях «Золотой маски»

Об этом было объявлено на церемонии награды, впервые прошедшей в формате онлайн.

Спектакль «Винил» был признан лучшим в жанре оперетты-мюзикла. В номинации «Лучшая женская роль» победа досталась актрисе Анне Огорельцевой, сыгравшей Капитолину в том же спектакле, исполнитель роли Жоржи Марат Мударисов получил награду как исполнитель лучшей мужской роли.

Кроме того, жюри отметило дирижера спектакля Татьяну Виноградову и актера Илью Линович за роль второго плана. Лучшим режиссером оперетты-мюзикла назван Алексей Франдетти за мюзикл Театра наций «Стиляги».

Мероприятие ведут артисты Дарья Мороз и Сергей Епишев со сцены Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (МАМТ). Прямую трансляцию церемонии осуществляет портал «Рамблер».