Экс-солист Мариинского театра Геннадий Селюцкий умер в 82 года

Заслуженный деятель искусств России и педагог Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой умер в Петербурге, сообщает пресс-служба Мариинского театра.

Геннадий Селюцкий начал исполнительскую карьеру в Кировском (ныне Мариинском) театре сразу после выпуска из Ленинградского хореографического училища в 1956-м, совмещая ее с педагогической. Многие годы он преподавал в Академии русского балета (с 1963 по 2012 гг.) и проводил репетиции с подопечными в театре параллельно с собственными выходами на сцену.

Абдерахман, Гирей, Великий брамин, Визирь, Ганс, Ротбарт, Тибальд – лишь несколько ярких, характерных образов, воплощенных Геннадием Селюцким. Красноречивая точность жеста и пылкость взгляда артиста словно наделяли его героев голосом, делали их страсти ощутимыми и понятными зрителям даже на галерке, порой заставляя недоумевать, почему балетные героини персонажам Селюцкого предпочитали принцев.

Творческая энергия азартного артиста жила на репетициях ищущего, чуткого педагога, увлекавшего солистов поиском своего ключика к каждому образу, проживанием и переживанием каждой роли. Маркой качества учебы или работы под его руководством отмечены танцовщики, выступающие на многих сценах мира.

Геннадий Селюцкий готовил партии с Фарухом Рузиматовым, Игорем Зеленским, Константином Заклинским, Махаром Вазиевым, Игорем Петровым, Юлией Махалиной, Андрисом Лиепой, Виктором Барановым, Игорем Колбом, Леонидом Сарафановым, Эрнестом Латыповым, Данилой Корсунцевым, Евгением Иванченко, Андреем Ермаковым. Многие из них сегодня продолжают дело своего учителя, передавая новому поколению эстафету петербургской школы классического танца.

«В памяти учеников и зрителей Геннадий Селюцкий навсегда останется темпераментным, харизматичным артистом и энергичным, мудрым наставником, болеющим за искусство, которому служил всю жизнь», — говорится в сообщении театра.

О дате и месте прощания будет объявлено отдельно.