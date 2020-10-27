Более 10 актеров петербургского театра Ленсовета заразились коронавирусом

Все заразившиеся переносят болезнь в легкой форме и уже идут на поправку, сообщили пресс-службе театра.

В число зараженных попал народный артист России Сергей Мигицко, отмечается в сообщении. В этом году ему исполнилось 67 лет.

Из-за болезни актеров в спектаклях происходят перестановки, однако об отменах пока речь не идет, отметили в театре. В частности, Михаил Боярский играет свои спектакли, он не контактировал с заболевшими.

Как сообщила ТАСС худрук театра Лариса Луппиан, заболевшие актеры уже идут на поправку. "У нас тяжелых случаев нет, у всех них легкие случаи. «Мы пока справляемся с этой проблемой. Постоянно делаем тесты всем сотрудникам театра. Мы очень строго следим за тем, чтобы никто не пришел больной»,— рассказала Луппиан.