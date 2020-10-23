В Ярославле открылась выставка итальянского экспрессиониста Караччо «Безмолвный танец»

Экспозиция представляет около 30 работ художника, сообщает ТАСС.

Выставка открылась в пятницу в Музее зарубежного искусства при Ярославском художественном музее (ЯХМ), сообщила агентству специалист по связям с общественностью и СМИ ЯХМ Марина Полывяная.

В экспозиции представлены 30 живописных и графических работ «балетной серии» знаменитого мастера. Работы «балетной серии» посвящены в основном итальянской балерине и киноактрисе Карле Фраччи.

Судьбы художника и примы связаны с Россией. Тема танца является ключевой для творчества Караччо, отметили в музее.

Еще в начале 1980-х годов он заинтересовался балетом, трудился над сценографией балетных постановок в Вероне и Венеции. Много времени Караччо провел в репетиционных залах, за кулисами театров Европы, где делал свои наброски и оттачивал мастерство.