Объявлены победители первого чемпионата творческих компетенций ArtMasters

Церемония награждения состоялась 21 октября в Большом театре, передает пресс-служба Минкультуры РФ.

В ходе церемонии были объявлены 48 победителей. Всего в финал вышли 157 конкурсантов, прошедших путь от заявки и отбора до презентации своих проектов на большой сцене, киноэкране и в разработке видеоигр.

В течение четырех месяцев конкурсанты боролись за звание лучших в 16 компетенциях, в том числе «художник по костюмам», «художник по гриму», «клипмейкер», «режиссер монтажа», «гейм-дизайнер» и другие профессии креативной индустрии.

Подарки, дипломы, сертификаты на стажировку и денежные сертификаты на сумму от 150 000 до 500 000 рублей вручили победителям замминистра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина, замминистра культуры РФ Максим Ксензов и зампредседателя Оргкомитета чемпионата ArtMasters Александр Журавский.

Занявшие 1-е, 2-е и 3-е места были приглашены на стажировку на студию «Союзмультфильм», театр «Геликон-опера», Mail.Ru Group, Black Star, театр им. О. Табакова, театр им. Е. Вахтангова и другие организации.