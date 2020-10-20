В «Иностранке» пройдет фестиваль «Гуманитариум: такая разная антропология»

Смотр состоится с 21 по 23 октября 2020, передает пресс-служба Минкультуры России.

На фестивале во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино выступят ведущие эксперты по визуальной и прикладной антропологии. В этом году участники познакомятся с направлениями в социокультурной антропологии, а также узнают о культуре народов России и мира.

Гостей ждёт программа кинопоказов VIII Международного кинофестиваля аудиовизуальной антропологии «Дни этнографического кино» и презентация этнографических исследований дома проектов «Антропогеос». География людей». Также их вниманию будет представлен фотопроект «От кюринцев до лезгин».

В рамках фестиваля пройдут дискуссии по актуализации наследия академика РАН Вячеслава Иванова и круглые столы по тенденциям в прикладной антропологии и социальных исследованиях.