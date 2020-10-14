«Союзмультфильм» сделает свой канал на YouTube площадкой для новых проектов

Студия собирается создавать собственные детские шоу, сообщили в пресс-службе компании.

Сейчас «Союзмультфильм» работает над актуализацией стратегии развития контента на YouTube. Кроме новых серий уже известных проектов и авторских короткометражек, студия планирует размещать на канале эксклюзивные видео.

«Предполагается, что это могут быть разговорные и музыкальные детские шоу с персонажами "Союзмультфильма"», – приводят в пресс-службе слова директора «Союзмультфильма» Бориса Машковцева.

В частности, киностудия собирается выкладывать на видеохостинге новые серии проектов «Оранжевая корова», «Простоквашино», «Зебра в клеточку» и других. В перспективе рассматривается возможность создания нескольких профильных каналов на YouTube.

Отдельные каналы могут в перспективе превратиться в площадки для работы с блогерским сообществом, а также экспериментов с актуальными пользовательскими форматамивидео, отметил Машковцев.