Худрук Театра им. Федора Волкова Сергей Пускепалис излечился от коронавируса

Об этом сообщил директор театра Айрат Тухватуллин в разговоре с ТАСС.

Сейчас художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова уже выписан из больницы, в которой лечился от коронавирусной инфекции. Пускепалис готов приступить к работе, отметили в театре.

22 сентября худрук был госпитализирован в больницу с коронавирусной инфекцией. При этом состояние Пускепалиса оценивалось как стабильное.

Художественный руководитель театра будет присутствовать на открытии сезона, которое намечено на 16 октября. «Специально перед началом сезона мы провели тестирование всех наших сотрудников - все здоровы», – сказал Тухватуллин.

Театр откроет сезон премьерой спектакля «Еврейское счастье», отметил директор учреждения. По его словам, уже во вторник Пускепалис сможет встретиться с коллегами.