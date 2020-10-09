Московский международный кинофестиваль подвел итоги

Смотр в 42-й раз завершился 8 октября, передает корреспондент «Культуры».

«Золотого Георгия» удостоился «Блокадный дневник», действие которого разворачивается в феврале 1942-го. Авторская драма Андрея Зайцева также получила Приз народных симпатий «Ключ к сердцу зрителей», а исполнительница главной роли Ольга Озоллапиня была отмечена журналом Instyle «За создание яркого художественного образа на экране».

«Мы стали думать, что значит Главный приз, и поняли, что его должен получить фильм-послание, важный для каждого из нас. И мы должны помнить, что самый большой грех – уныние и, как сказал герой фильма, мы должны стать лучше и помнить: были времена пострашнее!» –подчеркнул председатель жюри Тимур Бекмамбетов.

Получая «Золотого Георгия», режиссер «Блокадного дневника» пригласил разделить торжество Ольгу Озоллапиню. «Не каждая актриса сможет оставить ребенка и прожить 80 дней на съемках, каждый день умирая. Без Ольги этой картины бы не было...» – признался Зайцев.

«О Блокаде Ленинграда, самой страшной, в мире сегодня почти не знают. Про Холокост знают, а про нас – нет, и получается этого как бы не было, страдания ушли как вода сквозь песок. А значит, это может повториться – для нас, наших детей или внуков – еще более страшной ценой...» – подчеркнул режиссер.

Рекордное число главных наград ММКФ взяла британская социально-танцевальная драма «Хильда» – Риши Пэлэм признан лучшим режиссером, Меган Первис – непревзойденной исполнительницей женской роли. Лента снискала симпатии жюри Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ.

Лучший мужской образ воплотил израильтянин Гур Бентвич (он же — режиссер, автор сценария и продюсер комедии «Как сыр в масле»). Семь лет назад турецкий дебют Эрдема Тепегёза «Частица» победил на ММКФ и ныне его антиутопия «В тени» получила Специальный приз жюри. В Конкурсе документального кино пальма первенства увенчала корейский фильм-портрет гениально одаренного аутичного музыканта «Ноктюрн» Гванчо Чона. Лучшая короткометражка — франко-египетская фреска Салех Алаа «Боюсь забыть твое лицо».

В этом году ММКФ поделился площадкой с Пятым кинофестивалем стран БРИКС, награду за выдающуюся режиссуру принял китаец Лоу Е, мелодрама «Субботний роман». Специальный приз жюри увенчал партизанский истерн «Красный призрак» Андрея Богатырева.

За многолетнее служение искусству кино отметили Светлану Дружинину, ранее приз «Верю!» за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С. Станиславского украсил творческий путь Светланы Крючковой.

В ближайших планах «Культуры» – интервью с режиссером «Блокадного дневника» Андрея Зайцева и авторами самых ярких лент смотра.





Алексей КОЛЕНСКИЙ