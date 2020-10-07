Максим Матвеев признался, что боялся играть главную роль в сериале «Шерлок в России»

Премьера сериала прошла на Московском кинофестивале, сообщает ТАСС.

Сериал о знаменитом английском сыщике, главную роль в котором сыграл актер Максим Матвеев, был представлен в киноцентре «Октябрь» в рамках 42-м Московского международного кинофестиваля. В роли партнера детектива в России, русского доктора Карцева, сыграл Владимир Мишуков.

В сериале также были задействованы Ирина Старшенбаум, Константин Богомолов, Евгений Дятлов, Павел Майков и Константин Юшкевич.

По словам Матвеева, поначалу он боялся играть Шерлока, так как все предыдущие трактовки образа английского детектива у всех на слуху. Однако сценарий убедил его в том, что перед ним –абсолютно самостоятельная история, которая содержит новую трактовку образа и раскрывает новые грани персонажа, при этом с большим уважением к первоисточнику, рассказал он агентству.