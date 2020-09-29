Памятник Мариусу Петипа может появиться у Мариинского театра в Петербурге

29.09.2020
По словам Гергиева, памятник Петипа будет у театра так же, как и памятник Чайковскому.
Руководитель Мариинки также отметил, что коллектив театра через четыре дня выступит в столице Франции. Там артисты представят оперу Модеста Мусоргского «Хованщина».
Мариус Петипа – уроженец Марселя, начинал карьеру как балетный танцовщик. Обрел в России всемирную славу в качестве крупнейшего балетмейстера конца ХIХ века, который создал свод правил балетного академизма. Период, когда он работал, в истории балета получил название «эпохи Петипа».