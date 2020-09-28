Гробница древнеегипетской царицы может объяснить цикличность исторических катастроф

Об открытии чешских археологов под Каиром сообщает Express.

Раскопки гробницы древнеегипетской царицы Хентакавесс III, жившей около 4,5 тыс. лет назад, дали ученым надежду получить сведения о периоде, который считается «черным пятном» в истории Древнего царства. Усыпальница Абусир была найдена в 2015 году к юго-западу от Каира неподалеку от ее мужа, фараона Неферефре.

Сейчас ученые раскопали стены, на которых содержатся древние надписи. Эксперты Чешского института египтологии полагают, что надписи смогут пролить свет на времена, напоминающие современность с ее политическим кумовством, борьбой кланов, лоббированием и изменением климата.

Вместе с человеческими останками археологи обнаружили глиняную посуду, изделия из дерева, меди, а также кости животных. Эти предметы вместе с надписями подсказали ключ к разгадке повседневной жизни царицы.

«Это был важный период, когда Древнее царство столкнулось с серьезными критическими факторами. Развитие демократии, ужасающие проблемы кумовства, роль групп интересов и изменение климата сыграли свою роль в прекращении не только империи Древнего царства, но и тех, которые в то время находились на Ближнем Востоке и в Западной Европе. Это способствовало распаду эпохи строителей пирамид», – рассказал руководитель экспедиции М. Барта.

Без сильных наводнений у египтян не стало достаточных урожаев, следовательно, ухудшилась собираемость налогов, без которых не было средств на финансирование государственного аппарата и поддержание идеологии и целостности государства, пояснил историк.

Ученые считают, что нынешний климатический кризис, с которым столкнулся современный мир, может привести к повторению истории Древнего Египта. «Если мы примем коллапс как факт, мы будем понимать коллапс как часть естественного хода истории и как один из необходимых шагов в историческом процессе, который ведет к воскресению, тогда мы сможем что-то с этим сделать», – поделился с журналистами историк.