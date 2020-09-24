Нарышкин связал историю Тульского кремля с историей России

Об этом глава Российского исторического общества заявил в ходе расширенного заседания президиума.

По словам Сергея Нарышкина, возведенный в 1520 году по указу Великого князя Василия III Тульский кремль и его история неразрывно связаны с историей российской государственности.

Своим расположением эта крепость закрывала врагам путь к Москве, что предопределило ее стратегическое значение, подчеркнул он. «Из года в год на протяжении почти столетия гарнизон Тулы защищал южное приграничье от разбойных набегов кочевников», — сказал Нарышкин.

Особое значение Тульский кремль получил в XVI веке после того, как была возведена система укреплений, получивших известность как Большая засечная черта, отметил он. Героическая оборона Тульского кремля в 1552 году от 30-тысячного войска хана Девлет Гирея стала еще одной славной вехой, подчеркнул Нарышкин.

Сегодня Тула — не только важный промышленный центр, но и город с колоссальным туристическим потенциалом, отметил глава общества. Город преобразили масштабные реставрационные проекты и работы последних лет, добавил он.