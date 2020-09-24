Прилучный похвастал новым домом с бассейном и милым щенком

Актер переехал в новый четырехэтажный особняк с бассейном, рассказали kp.ru коллеги Прилучного.

По словам источников издания, Павел и Мирослава Карпович теперь живут под одной крышей. Как говорят друзья актера, на переезде Прилучного из загородного дома, в котором он жил с Агатой Муцениеце и детьми, настояла Карпович.

В то же время Прилучный вряд ли купил этот дом, так как у него масса неоплаченных кредитов, в том числе за автомобиль, полагают они. Новый дом актера, в который его могли пустить друзья, находится неподалеку от поселка Трувиль, в котором Павел ранее жил с семьей.

Старый дом актера, приобретенный за 180 млн рублей, сейчас выставлен на торги. Прилучный уже выложил в своем Instagram фото в новом особняке. Как видно по снимкам, это просторный дом с большим бассейном и камином, в котором уже живет новая собака актера Фифа.