Конкурс семейных любительских театров выиграли «Раздолье» из Москвы и «КОТ» из Нижнего Новгорода

Об этом сообщили в оргкомитете смотра.

VI Всероссийский фестиваль семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом» состоялся в Москве. В финальном показе, который прошел в большом театральном зале Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, участвовали театры из 16 регионов России.

В рамках фестиваля, кроме конкурсного показа, прошла обучающая программа в Театральном институте им. Бориса Щукина, а также круглые столы и обсуждения современного движения семейного любительского театра.

Финалисты смотра показали спектакли по произведениям классической литературы и по пьесам собственного сочинения. Перед объявлением результатов председатель жюри, народный артист России Иван Агапов посоветовал актерам семейных любительских театров «радоваться на сцене».

Фестиваль прошел при поддержке Минкультуры РФ и ФГБУ Росконцерт.