Елизавета Боярская призвала помочь пережившему кому Евгению Леонову-Гладышеву

Избитый два года назад актер пытается вернуться в профессию, пишет Starhit . ru .

Два года назад артист получил серьезную травму головы и впал в кому, в которой пребывал в течение нескольких недель. В настоящее время коллеги Евгения Леонова-Гладышева принимают все усилия для того, чтобы помочь ему собрать необходимые для реабилитации средства.

Елизавета Боярская обратилась к своим подписчикам в Instagram с призывом оказать помощь актеру. По ее словам, у него позади уже несколько реабилитационных курсов, сейчас он находится в положительной динамике и каждый курс для него является большим шагом вперед.

«Стоимость одного курса реабилитации — 250 тысяч (а их нужно проходить три раза год). Можно перевести любую возможную сумму можно на карту», — написала Елизавета Боярская.