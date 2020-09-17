Государственный исторический музей откроет в Туле свой первый региональный филиал

Торжественное открытие состоится 27 сентября 2020 года, сообщила пресс-служба музея.

Филиал откроется выставкой «Реликвии и шедевры Исторического музея», посвященной 150-летию музея национальной истории России.

«Тульская область по количеству федеральных музеев на своей территории уступает только Москве и Санкт-Петербургу. И наш первый региональный филиал открывает выставка, представляющая ценнейшие памятники из всех 15 фондовых коллекций ГИМа, мемориальные реликвии», – приводит пресс-служба слова директора Исторического музея Алексея Левыкина.

Туляки увидят 268 уникальных экспонатов из всех коллекций музея. Почти каждый памятник связан с конкретным историческим событием с III тысячелетия до н.э. до первой половины ХХ века. Это реликвии отечественной истории и культуры и шедевры изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Многие экспонаты связаны с историей Тульского края: Степенная книга в XVII века, на страницах которой упоминается Тула, сборник столбцов «Алексинский» XVII века, Жалованная грамота царей Иоанна и Петра Алексеевичей Михаилу Ивановичу Офросимову, датированная 18 марта 1685 года, Сборник Тульский (XVIII век) из собрания собирателя И. П. Сахарова, автографы Л. Н. Толстого, литографии с изображением Тульского кремля.

В первом зале выставочного пространства филиала размещены тактильные модели ключевых памятников Исторического музея, которые позволят незрячим и слабовидящим посетителям узнать о становлении государства.

Открывает тактильную экспозицию модель идола — одного из уникальных памятников Галичского клада эпохи бронзы. Идол относится к шаманским атрибутам, которые помогали посреднику между миром живых и миром духов защищать людей от злых потусторонних сил. Продолжает тактильную экспозицию модель парадной секиры. Изображения на ней позволяют считать секиру символом власти, использовавшимся в ритуальных целях. От бронзового и раннего железного веков до XIX столетия прослеживается история возникновения российского государства. Тактильные модели представляют как символы власти (медали, монеты, перстни), так и личные вещи и изображения царствующих особ. Завершается тактильная экспозиция портретом последнего российского императора Николая II, написанным знаменитым художником И. Е. Репиным в 1896 году.

Тульский филиал Исторического музея располагается в музейном квартале – доме № 10 по улице Металлистов. Это бывший особняк купца Ивана Михайловича Белолипецкого.

В новом музее для посетителей будут проводиться тематические экскурсии и занятия, лекции, концерты и кинопоказы. Лучшие специалисты-историки будут проводить абонементные программы (в том числе, курсы по истории и обществознанию в музее). Программы будут доступны посетителям с инвалидностью.

Здесь же будет открыт музейный магазин, кафе и в скором времени начнет работу детский образовательный центр. Кроме того, к концу 2020 года в музее будет запущена волонтерская и стажерская программа для студентов-историков.