Задержанный на вокзале с гранатой актер заранее отказался от услуг адвоката Пашаева

Об этом тверской артист Тарас Кузьмин рассказал на своей странице в Facebook .

Причиной инцидента стали сувениры, которые жена актера купила в сувенирной лавке для их сына – пуля и оболочка ржавой копанной гранаты. С ними Тарас Кузьмин пошел на посадку в «Сапсан», но на досмотре при входе в вокзал его остановил охранник и потребовал объяснить, что за предметы находятся в его сумке.

Установив, что перед ним оболочка от гранаты, охранник вызвал начальника охраны, тот вызвал полицию, полиция – оперуполномоченных, которые вызвали ОМОН и экспертов-взрывников с собаками.

«Я переживал, что опоздал на Сапсан на несколько минут, но полиция сказала, что из-за этого переживать не стоит, потому что я могу опоздать на несколько лет, и как минимум, условно. Я перестал переживать из-за поезда», – отметил актер.

После того, как Кузьмин показал полицейским чеки на покупки, а служебные собаки и взрывотехники подтвердили неопасность гранаты, актера отпустили, однако предупредили, что его еще могут вызвать на допрос. «Поэтому на всякий случай ищу адвоката. Пашаева не предлагать», – написал артист.