Нюша представила в Сети первый новый альбом за последние шесть лет

Сборник новинок певицы Анны Шурочкиной получил название «Solaris Es».

Ранее в дискографии исполнительницы было два альбома: «Выбирать чудо» (2010) и «Объединение» (2014).

«Мое детище. Мое солнечное искусство. Наконец будет открыто для предзаказа. Я буду подробнее рассказывать вам об этом путешествии длиною в десять лет», — написала Нюша в своем Instagram.

В трек-лист вошло 16 композиций, доступны сейчас из них только четыре: «Я ищу его», «Между нами» (с Артемом Качером), «Пьяные мысли» и ремикс хита 2018-го года «Таю».

Полная версия альбома будет доступна 16 октября.