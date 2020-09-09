Московский театр мюзикла покажет спектакль для героев нашего времени

О благотворительной акции рассказал худрук театра Михаил Швыдкой.





Билеты на постановку подарили московским медикам, работавшим с COVID-пациентами, а также волонтерам столицы. Спектаклем для врачей театр откроет свой юбилейный, десятый сезон.





Спектакль покажут 9 сентября, он станет первой постановкой на сцене театра мюзикла после карантина. Это будет спектакль «ПраймТайм», премьерная серия которого была прервана в марте из-за пандемии, — он поставлен совместно с канадской труппой «Семь пальцев».





Как признался генеральный продюсер театра мюзикла Давид Смелянский, главная идея спектакля — герои нашего времени — претерпела удивительные метаморфозы за время пандемии. Теперь настоящие герои — это не телезвезды и блогеры, а медицинские работники, спасающие жизни.





Он добавил, что считает большой честью сыграть первый в сезоне спектакль именно для врачей, которые, не щадя себя, боролись с опасной болезнью.



