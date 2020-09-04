Минкультуры России объявило о начале регистрации грантодателей

В соцсетях ведомства появилось сообщение о старте формирования грантовых конкурсов.





Реестр будет вестись на специальном портале «Культура. Гранты России». Любое юридическое лицо, желающее поддержать отечественную культуру и искусство, может зарегистрироваться в качестве грантодателя.





А пользователи сайта смогут узнавать о новых конкурсах, которые будут проведены до конца 2020 года. Реестр будет разбит на тематические направления: театр, хореография, изобразительное искусство, архитектура, дизайн, народное творчество, литература, кинематограф, библиотечное дело, краеведение, а также культурно-познавательный туризм, материальное наследие, волонтёрская деятельность и другие.





Отправить свою заявку на участие в конкурсах в качестве грантодателя можно с помощью специальной формы, которая размещена на портале «Культура. Гранты России».





Гранты, учреждённые различными организациями и государством, помогают более эффективно развивать искусство и культуру России. Так, в конце августа в Питере подвели итоги конкурса, учрежденного Еленой ОбразцовойПровести форум на достойном финансовом уровне помог грант, предоставленный Фондом президентских грантов.



