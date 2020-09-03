В Воронеже заложили первый камень Дома анимации

В закладке принимал участие губернатор региона Александр Гусев, сообщили в РИА Воронеж.





Пятиэтажное здание на улице Куколкина на месте бывшего центрального рынка будет построено к концу 2021 — началу 2022 года. Дом анимации в стиле замка Снежной королевы будет отдан студии Wizart Animation, в том числе под гостиницу для студентов, изучающих искусство анимации.





По словам архитектора проекта, руководителя Studio22 Антона Купченко, перед его сотрудниками стояла сложная задача – построить совершенно новое здание с нуля в историческом центре города. Он признался, что на образ нового сооружения их вдохновил мультфильм Wizart «Снежная королева».





На церемонии закладки камня воронежский губернатор Александр Гусев заложил символическую «капсулу времени» в фундамент и пообещал оказать максимальную поддержку проекту. Он назвал студию Wizart Animation ярким примером креативной индустрии и похвалил молодых талантливых людей за то, что они делают что-то новое и необычное.





Дом анимации даст городу 700 рабочих мест, в нём будет пять этажей и подземная парковка на 50 мест. На первом этаже будут расположены гостиница и общедоступные пространства, в том числе, музей анимации, кафе и пищеблок.



