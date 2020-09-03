В Москве открылась 33-я Международная книжная ярмарка

Мероприятие проходит с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, сообщает РИА Новости.





Ярмарка в этом году проходит в ЦВЗ «Манеж», поскольку ставший привычным для неё павильон на ВДНХ сейчас переоборудован под госпиталь для больных коронавирусом. Как отметил, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, в «Манеже» оказалось настолько «комфортно и красиво», что не исключена возможность проведения ярмарки здесь и в дальнейшем.





Ярмарка в этом году проходить не только в офлайн, но и в онлайн-формате: все мероприятия транслируются в сети Интернет. Поэтому побывать на ней смогут даже те, кто опасается за своё здоровье и поэтому отказался от посещения.





Приветствуя участников и гостей ярмарки, глава Роспечати Михаил Сеславинский отметил, что организаторы сделали всё возможное, чтобы обеспечить безопасность посетителей. Он добавил, что эту ярмарку отличает огромное количество книжных новинок, поскольку многие книги из-за пандемии выпустили с задержкой.





Также перед гостями выступил специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой — он подчеркнул, что самыми интересными книжными новинками сезона стали дневники медиков. Чиновник выразил благодарность врачам за героическую борьбу с COVID-19 и напомнил, что во многом благодаря книгам жителям страны удалось не сойти с ума на самоизоляции.





Советник президент РФ Владимир Толстой отметил высокий уровень организации ярмарки даже в таких непростых условиях, а также оценил новую площадку: по словам Толстого, традицию проводить Книжную ярмарку в Манеже стоило бы сохранить. А глава Российского книжного союза Сергей Степашин напомнил, что ярмарку проводят ещё и для того, чтобы поддержать книжную отрасль, пострадавшую из-за пандемии.



