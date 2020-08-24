Зашиверской церкви XVIII века в Новосибирске вернули колокола

В историко-архитектурном музее Новосибирска дали концерт колокольного звона, передает телеканал «Россия – Культура».

Деревянная церковь из якутского города Зашиверск является одним из ценнейших экспонатов музея. Здание давно было отреставрировано, но колокола подняли на звонницу лишь сейчас.

Храм был в Зашиверске был построен в начале XVIII века и был духовным центром заполярной Якутии. После того, как жители покинули его из-за эпидемии оспы, как полагают ученые, церковь оказалась заброшенной.

Полвека назад постройка была разобран и перенесена под Новосибирск, где ее отреставрировали. Из оригинальных колоколов, найденных археологами, до наших дней сохранился только один. Исходя из его орнамента, ученые сделали вывод, что колокол был отлит в Красноярском крае на заводе Чернышова.

Большой колокол нашли в пункте металлолома, опознав по уникальной форме и узорам, а также материалу - латуни. Сейчас ему мешает зазвучать трещина, поэтому для колокольни создадут точные копии древних колоколов, разработанные на основе трехмерного сканирования и металлографии оригиналов.

Пока работа не закончена, на звоннице храма впервые за 170 лет зазвучали другие дореволюционные колокола, переданные из музея колокольного искусства. В этом году с момента основания Зашиверской церкви исполняется 320 лет, говорится в сообщении.