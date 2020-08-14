Перед Елагиным дворцом в Петербурге исполнили оперу «Русалка»

Оперу Александра Даргомыжского поставил режиссер-дебютант Илья Архипов, пишут «Санкт-Петербургские ведомости».

Ландшафт и архитектура дворца кстати пришлись к драматургии – идеальные векторы задали воображению восточный фасад с видом на берег Невки и сама река. По сюжету «Русалки», именно недосягаемый терем-дворец и водная стихия, в которую дочь мельника Наташа бросилась и превратилась в речную царицу, становятся в поэме Пушкина и в опере Даргомыжского отражением коррумпированного земного мира и подводного антимира торжествующей справедливости.

Когда уже поседевший Князь возвращается на «место преступления», его ария со словами «а вот и дуб заветный» звучит на фоне настоящих, а не бутафорских дубов, отмечается в сообщшении.

Управлял Санкт-Петербургским государственным академическим симфоническим оркестром дирижер Владимир Ланде, впервые сотрудничавший с фестивалем «Опера – всем». Партии исполняли Екатерина Санникова (Наташа) и тенор Роман Арндт, а также меццо-сопрано Екатерина Моисеева и бас Вячеслав Дусенко в партии Мельника, а также хор под управлением Юлии Хуторецкой.