Экспозиция «Перерыв 15 минут. Часть 1» рассказывает про эмоциональное выгорание, сообщает РИА Новости.

Проект посвящен времени и состоит из двух частей, первая — о труде, вторая – об отдыхе. «Oснoвная задумка сoстoит в тoм, чтo время наибoлее oщутимo именнo в трудoвых практиках. Именнo oни задают ритмику пoвседневнoсти – рабoчие дни сменяются выхoдными, рабoчий график сoстoит из прoмежуткoв труда и oтдыха», – рассказал куратор Наиль Фархатдинов.

Пандемия и введенные из-за нее ограничения заставили всех задуматься о ходе времени, отметили в галерее «Триумф», являющейся одним из партнеров выставки.

Создатели проекта рассказали о том, что еще до введения самоизоляции было ясно, что граница между трудом и отдыхом эфемерна. По их мнению, она определяется ситуативно, в то время как доминирующая трудовая модель в нашей культуре отсутствует.

Выставка «Перерыв 15 минут. Часть 1» имеет отчасти документальный характер. Задумана она была до пандемии, при этом часть работ была создана художниками во время самоизоляции, за время которой они отрефлексировали происходящее в своих произведениях.